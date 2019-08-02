"Путин не х*йло": комбат копов Киева свирепствовал в Одессе - видео

Офицецр устроил дебош в кафе в Одессе / Фото Facebook Николая Романовского

Командир Киевского батальона полиции Антон Сидоренко устроил пьяный дебош и драку в одном из кафе Одессы.

По информации, невменяемого офицера поймали копы. В настоящее время дебошир в пагонах находится в больнице, проходя обследования для установления его состояния и причины такого поведения.

Отметим, в соцсетях появилось видео задержания неадекватного командира Киевского батальона – на кадрах видно, что он говорит бессвязные слова.

По словам очевидцев происшествия, мужчина скорее всего был пьян или находился под действием наркотиков.

Очевидцы рассказали, что Сидоренко отдыхал в местном питейном заведении, и через некоторое время стал буянить и проявлять агрессию. Люди испугались и позвонили в полицию, а также вызвали "скорую".

Прибывшие правоохранители надели на него наручники и забрали в участок.

Также стало известно, что Сидоренко Антон Вадимович является командиром батальона №4 полка №2 управления столичной патрульной полиции. Его отправили в Управление патрульной полиции Одесской области якобы после коррупционного скандала и реорганизации местного управления.

В организме офицера не нашли наркотических веществ / Фото Facebook Николая Романовского

В свою очередь, в пресс-службе патрульной полиции заявили, что у Сидоренко произошло психическое расстройство.

Чуть позже стали известны результаты анализов. Оказалось, что в организме офицера-дебошира не нашли наркотических и психотропных веществ, пишут местные СМИ.



Читайте такжеПьяная стрельба под Киевом: в больнице скончался 5-летний мальчик, которого ранили копыК слову, коллеги характеризуют Антона как одного из лучших работников, который неоднократно поощрялся руководством за высокие достижения в службе и ни разу не привлекался к дисциплинарной ответственности.

Он был награжден ведомственным поощрительным отличием-нагрудным знаком "За отличие в службе".

В комментариях в соцсетях люди пишут, что "после этого нужно уволить его руководство и тех, кто принял этого коня на работу".

Кроме того, многие обсуждают фразу комбата – что "Путин не хуйло".

Напомним, ранее сообщалось, в Черкассах прокурор устроил в ресторане пьяный дебош. В Черкассах в ресторане Тарас Бульба заместитель главы прокуратуры области Юрий Ковтун с коллегами, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, "чуть не поубивали посетителей".

Сотрудники прокуратуры отмечали день рождения начальника отдела процессуального руководства по уголовным делам ГБР.