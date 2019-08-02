"Путин не х*йло": комбат копов Киева свирепствовал в Одессе - видео

Невменяемый офицер устроил драку в кафе, в полиции заявили, что "произошло психическое расстройство".
Командир Киевского батальона полиции Антон Сидоренко устроил пьяный дебош и драку в одном из кафе Одессы.
По информации, невменяемого офицера поймали копы. В настоящее время дебошир в пагонах находится в больнице, проходя обследования для установления его состояния и причины такого поведения.
Отметим, в соцсетях появилось видео задержания неадекватного командира Киевского батальона – на кадрах видно, что он говорит бессвязные слова.
По словам очевидцев происшествия, мужчина скорее всего был пьян или находился под действием наркотиков.
Очевидцы рассказали, что Сидоренко отдыхал в местном питейном заведении, и через некоторое время стал буянить и проявлять агрессию. Люди испугались и позвонили в полицию, а также вызвали "скорую".
Прибывшие правоохранители надели на него наручники и забрали в участок.
Также стало известно, что Сидоренко Антон Вадимович является командиром батальона №4 полка №2 управления столичной патрульной полиции. Его отправили в Управление патрульной полиции Одесской области якобы после коррупционного скандала и реорганизации местного управления.
В свою очередь, в пресс-службе патрульной полиции заявили, что у Сидоренко произошло психическое расстройство.
Чуть позже стали известны результаты анализов. Оказалось, что в организме офицера-дебошира не нашли наркотических и психотропных веществ, пишут местные СМИ.
Читайте такжеПьяная стрельба под Киевом: в больнице скончался 5-летний мальчик, которого ранили копыК слову, коллеги характеризуют Антона как одного из лучших работников, который неоднократно поощрялся руководством за высокие достижения в службе и ни разу не привлекался к дисциплинарной ответственности.
Он был награжден ведомственным поощрительным отличием-нагрудным знаком "За отличие в службе".
В комментариях в соцсетях люди пишут, что "после этого нужно уволить его руководство и тех, кто принял этого коня на работу".
Кроме того, многие обсуждают фразу комбата – что "Путин не хуйло".
Напомним, ранее сообщалось, в Черкассах прокурор устроил в ресторане пьяный дебош. В Черкассах в ресторане Тарас Бульба заместитель главы прокуратуры области Юрий Ковтун с коллегами, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, "чуть не поубивали посетителей".
Сотрудники прокуратуры отмечали день рождения начальника отдела процессуального руководства по уголовным делам ГБР.