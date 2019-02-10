Во Львове подполковник Нацгвардии устроил пьяный дебош

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Во Львове сотрудники полиции задержали управлявшего автомобилем нетрезвого офицера Нацгвардии (НГУ).

Об этом сообщается на странице Pitbull Lviv.

Отмечается, что подполковник Игорь Яремчук возвращался вместе со своим товарищем - майором НГУ из ночного клуба. После того, как полиция задержала военного, он, отказавшись пройти алкотест, закрылся в авто и вызвал скорую.

Полицейские составили на Яремчука протокол за вождение в пьяном виде.

П'яні підполковник та майор НАЦГВАРДІЇ УКРАЇНИ за кермом Львів Зловили п'яних підполковника та майора НАЦГВАРДІЇ УКРАЇНИ 08.02 під час Рейд по боротьбі з пияцтвом за кермом громадяни повідомили патрульним про нетверезого водія, які виїхали з нічного клубу на вул. В. Великого. Як виявилось згодом, за кермом знаходився підполковник Національна гвардія України та його друг, діючий майор. Обидвоє мали очевидні ознаки алкогольного сп'яніння. Після тривалих циркових вистав, патрульні все ж склали на водія протокол по ст. 130. Всього за рейд було виявлено 3 нетверезих водіїв. БІЛЬШЕ у відео: Твоє Місто Lemberg News - новини міста Лева Varta1 - Варта1 UA: Львів ПравдаТУТ Львів Телеканал НТА Патрульна поліція України Патрульна поліція Львівської області Опубликовано Pitbull Lviv Суббота, 9 февраля 2019 г.

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