"Пытался помочиться": в Черкассах прокурор устроил в ресторане пьяный дебош

Пьяный прокурор устроил в ресторане дебош / Фото: скриншот из видео

В Черкассах в ресторане Тарас Бульба заместитель главы прокуратуры области Юрий Ковтун во время празднования дня рождения коллеги устроил пьяный дебош.

Представитель Национального корпуса Дмитрий Кухарчук написал в Facebook Ковтун с коллегами, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, "чуть не поубивали посетителей".

Сотрудники прокуратуры отмечали день рождения начальника отдела процессуального руководства по уголовным делам ГБР.

"На видео он держит Ковтуна, заместителя председателя прокуратуры области Овчаренко, который в пьяном угаре рвется в бой", – пояснил происходящее на записи активист.

Кухарчук уверяет, что пьяный прокурор имел при себе огнестрельное оружие, которое у него едва удалось забрать. Представитель Нацкорпуса также утверждает, что силовик вел себя неподобающим образом и пытался помочиться на посетительниц ресторана. Он добавил, что видео инцидента пока не нашел, но обещал отыскать.

Активист призывает горожан выйти на акцию протеста и требовать отставки Ковтуна и прокурора области Сергея Овчаренко.

Следует добавить, что Овчаренко в Facebook отреагировал на произошедшее происшествие с подчиненными. Он заявил, что по данному факту назначена служебная проверка. Однако предварительно вину своих подчиненных отрицает и уверяет, что требования выдвигают активисты, подозреваемые в криминальных правонарушениях.

Очманілі від безкарності, бухущі в сраку прокурори ледь не повбивали відвідувачів Черкаського ресторану. П‘ятниця, 7 червня. "Тарас Бульба". У Барбаша, начальника відділу процесуального керівництва по кримінальним справам ДБР прокуратури Черкаської області день народження. На відео він тримає Ковтуна, заступника голови прокуратури області Овчаренка , який в п‘яному угарі рветься в бій. Пістолет вдалося забрати, не ясно що воно з ним зробило б... Я поки що не отримав відео, де це чмо , діставши свій статевий орган намагається помочитися на дівчат, але це справа часу. Це виродки , що мають стояти на сторожі громадського порядку і розслідувати справи проти злочинців. У четвер, 13 червня о 12:00 збираємось біля обласної прокуратури. Вимагаємо відставки Ковтуна і Овчаренко. Опубликовано Той самий Кухарчук Вторник, 11 июня 2019 г.

Напомним, во Львове сотрудники полиции задержали управлявшего автомобилем нетрезвого офицера Нацгвардии, который устроил пьяный дебош.