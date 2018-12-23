"Лицом прекрасным станет ж*па": Успенскую обвинили в пьяном дебоше по пути из Украины

Любовь Успенская / Instagram

Российская певица Любовь Успенская опубликовала в Instagram новое фото, в комментариях под которым пользователи оставили неоднозначные высказывания.

Успенская подписала фото так: "Вхожу в образ Снегурочки) готовимся н Новому году)) только дела Мороза нехватает) подскажите,где найти) а образ создавал".

"Блин, старушка, отфотошопилась. Старая и страшная, иди на покой", "Лицом прекрасным станет ж*па, пройдя сквозь фильтры фотошопа", "Заметили что она себе подбородок спилила, раньше он у неё был огромный ,а теперь почти его нет", "Фотошоп хорошо выполняет свою работу", "Снегурочка в маразме", "Не" с глаголами пишется раздельно...", - пишут в комментариях под фото.

Любовь Успенская предстала в образе Снегурочки / Instagram/uspenskayalubov_official

А пользователь tropicantro и вовсе поведал о неподобающем поведении знаменитости в аэропорту.

"Я никогда не встречал на перелете Киев — Минск — Москва настолько пьяных людей! Это очень стыдно. Никогда не куплю ни одной ее песни больше! И все из-за собачки. А все в бизнес-зале для нее были просто людишками", — написал tropicantro.

/ Instagram/uspenskayalubov_official

Напомним, ранее Успенская раскрыла тайну, которую держала в секрете 40 лет.