"Бог наказал за аборт": Любовь Успенская раскрыла тайну, которую держала в секрете 40 лет

Известная российская певица Любовь Успенская раскрыла тайну, которую скрывала 40 лет – в совсем юном возрасте она сделала аборт, после чего долго не могла иметь детей.

Об этом она рассказала в эфире программы "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой на НТВ.

Ведущая, не раскрывая источника, зачитала вопрос, в котором утверждалось, что в несовершеннолетнем возрасте героиня программы лишила жизни человека.

Успенская была шокирована, однако призналась, что когда ей еще не было 16 лет, она встретила 30-летнего музыканта.

"И я тогда поняла, что мне хочется быть с ним", - отметила она.

Музыкант объяснил девушке, что он мужчина, и ему будет мало "просто встречаться" с ней.

"Он хотел со мной спать. И я поняла, что если не соглашусь, то больше его не увижу", - продолжила Успенская.

Затем она забеременела от него, но решила сделать аборт, так как у нее было лишь два варианта: самоубийство или аборт.

"Это было непередаваемо больно", - говорит исполнительница.

Врач потом сказала, что у Успенской была двойня.

"Я сама виновата, потому что меня никто не заставлял, я на это пошла добровольно и это только моя вина", - считает Успенская.

Впоследствии, когда певица была беременна двойней в первом браке, дети родились на свет преждевременно и погибли. Успенская говорит об этом: "Бог меня наказал за аборт". Певица долго страдала и думала, что из-за этой ошибки ей не суждено стать матерью.

Любовь Успенская родила дочь уже в четвертом браке.

"Я думаю, что меня Бог простил. И посчитал, что я заслужила быть матерью", - заключила она.

Ранее "Главред" писал, что Любовь Успенскую сняли с самолета за дебош.