"С*ка старая, учить меня будешь?": в Харькове полицейский жестоко избил пенсионера

8 августа 2019, 14:42

Пострадавшего с рассечениями, гематомой и ссадинами на голове госпитализировали в больницу.

  • В Харькове полицейский избил пенсионера comments.ua
  • В Харькове полицейский избил пенсионера comments.ua
  • В Харькове полицейский избил пенсионера comments.ua

В Харькове 23-летний участковый инспектор Слободского отдела полиции Вадим Порфирьев жестоко избил пенсионера Сергей Слинько, который сделал ему замечание в общественном транспорте.

Инцидент произошел в трамвае, когда пострадавший вместе со своей женой-инвалидом возвращался домой из онкологического диспансера.

"На кресле, предназначенном для инвалидов, сидел молодой человек в красной футболке. Женщина наклонилось и тихо указала, что пассажир занимает специальное место, добавив, что может показать удостоверение по инвалидности. Однако парень ответил нецензурной бранью. Когда женщина попыталась его вежливо пожурить, тот ответил: "Да ты, сука старая, учить меня будешь?". "Когда я это услышал, я дернул парня за плечо, говорю: "Ты что, совсем с ума сошел, она тебе в бабушки годится". Мне казалось, что это какой-то невменяемый человек. Он молча повернулся и ударил меня кулаком в лицо. Я кинулся на него в ответ, завязалась драка", - рассказал Слинько Комментариям. Харьков.

Читайте такжеИзбили и перерезали горло: в Днепре десантника подрезали из-за спора о Дне ВДВПосле этого пенсионер пытался скрутить обидчика, чтобы передать правоохранителям, однако полицейский ударил его головой в лоб и выскочил из трамвая. Пострадавший вместе с другими свидетелями драки кинулся за ним. В итоге людям удалось задержать парня и остановить проезжающий мимо автомобиль патрульных.

Во время разбирательства выяснилось, что пассажир трамвая, ответивший матом и кулаками на просьбу уступить место - 23-летний участковый инспектор Слободского отдела полиции Харькова Вадим Порфирьев.

После инцидента пострадавшего Сергея Слинько с рассечениями, гематомой и ссадинами на голове скорая помощь госпитализировала в 4-ю неотложку. Мужчина проходил лечение в отделении нейрохирургии, ему наложили несколько швов. Сергей Слинько написал заявление в полицию.

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Как сообщили "Комментарям" в отделе коммуникации полиции области, участковый инспектор от работы не отстранен, поскольку такое решение принимает суд по ходатайству следствия. "Материалы переданы в областную прокуратуру для определения подследственности. Решением руководства назначена служебная проверка в отношении данного сотрудника. Если вина его подтвердится, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения", - проинформировали в полиции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ровно мужчина избил полицейскую, когда та приехала на вызов о домашнем насилии.

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