На Днепропетровщине хулиганы избили полицейского

Хулигана задержали, ему грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет / Фото Нацполиции

В Днепропетровской области полицейский получил травмы во время выполнения служебных обязанностей - его госпитализировали с сотрясением мозга.

Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 июля в городе Зелеонодольськ, сообщают в Нацполиции. Около двух ночи патруль в составе трех полицейских получил сообщение о драке. Копы выехали на вызов. На месте происшествия один из участников драки нанес полицейскому телесные повреждения. Сейчас работник полиции находится в больнице с диагнозом: сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица, гематомы.

Данный факт квалифицирован по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Хулигана задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, на прошлой неделе на столичной Оболони группа из шести человек напала на полицейского и забрала у него пистолет и сумку с личными вещами. Хулиганов впоследствии задержали.