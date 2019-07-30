На Днепропетровщине хулиганы избили полицейского

30 июля 2019, 01:46

Сотрудника полиции госпитализировали с сотрясением мозга.

Хулигана задержали, ему грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет / Фото Нацполиции

В Днепропетровской области полицейский получил травмы во время выполнения служебных обязанностей - его госпитализировали с сотрясением мозга. 

Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 июля в городе  Зелеонодольськ, сообщают в Нацполиции. Около двух ночи патруль в составе трех полицейских получил сообщение о драке. Копы выехали на вызов.  На месте происшествия один из участников драки нанес полицейскому телесные повреждения. Сейчас работник полиции находится в больнице с диагнозом: сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица, гематомы.

Данный факт квалифицирован по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.  Хулигана задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, на прошлой неделе на столичной Оболони группа из шести человек напала на полицейского и забрала у него пистолет и сумку с личными вещами. Хулиганов впоследствии задержали. 

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Днепропетровщина драка хулиганство Наполиция новости Украины
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