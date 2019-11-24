"Как во времена Яныка": пост Геращенко возмутил Сеть "отмазкой" спровоцировавшего ДТП Кулебы

Последствия ДТП с участием Николая Кулебы / Фейсбук А.Геращенко

ДТП, в котором серьезно пострадал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, прокомментировал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"К сожалению, 24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного Президента Украины по правам ребенка", - написал он в своем Facebook.

Отметим, что формулировка, которую допустил Геращенко, характеризуя ДТП, вызвала возмущение в Сети. Пользователи указали на то, что в МВД заранее назначают виновного несмотря на то, что записи с камер видеонаблюдения говорят о том, что причиной аварии стало вопиющее нарушение Кулебой ПДД.

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"Ви в своєму розумі? Кулебу шкода неймовірно, але він поїхав на червоний!!!! До чого тут водій Фольксвагена?!!", "Антон Геращенко но в Вашей публикации между строк читается, что виноват водитель микроавтобуса. Тот, который безработный. Не учли, что появится видео дтп, где видно кто едет на красный. Подленько как-то...", "Уважаемый Антон Геращенко, какое отношение к ДТП имеет данная информация про водителя Фольксвагена: "...житель села Гатне П., 1998 р.н., без постійного місця роботи...". Что значит: "допустив зіткнення з автомобілем Toyota під управлінням Миколи Кулеби, 1972 р.н., уповноваженого Президента України з прав дитини". Холоп допустил столкновение с Тойотой барина, который ехал на красный свет? Зачем так открыто отмазывать чиновника? Традиции?)", "Антон, ты видео столкновения видел?Или нас готовят к тому, что чиновника, грубо нарушившего ПДД будут отмазывать, как в старые добрые времена Яныка? Чувак совсем очевидно выперся на перекрёсток на свой красный и потом совсем наглым образом на этот же красный поехал через перекрёсток!!!", - пишут в пользователи комментариях под сообщением Геращенко.

Отметим, что в конечном итоге Геращенко отредактировал свое сообщение, внеся в него упоминание о том, что сам Кулеба спровоцировал ДТП, допустив выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Напомним, ранее Кулеба сделал заявление после жуткого ДТП и попросил о помощи.