Есть угроза головному мозгу: появились свежие данные о состоянии Кулебы и его детей после жуткого ДТП

Николай Кулеба / Фейсбук Н.Кулебы

Уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба, который 24 ноября попал в жуткое ДТП, получил закрытую травму грудной клетки и перелом ребер со второго по десятое. Состояние его старшего сына Тимофея, который также пострадал в аварии, остается тяжелым.

Как сообщил заместитель главного врача по медицинским вопросам КБ Феофания Андрей Строкань, такая травма грудной клетки, как у Кулебы-старшего, является одной из самых болезненных в раннем периоде. Тем не менее Омбудсмен больше обеспокоен состоянием своих детей, который были с ним в машине во время аварии, отметил главный врач КБ Феофания Игорь Семенив.

"Только что закончился консилиум с участием двух специалистов ... Состояние (сына Кулебы, - Главред) остается тяжелым. Ему проводят определенные медикаментозные меры для того, чтобы уменьшить болевой синдром, предотвратить возникновение определенных осложнений со стороны головного мозга, это самое сложное и самое важное, что есть на сегодня. Также есть травма грудной клетки, брюшной полости, но там все более-менее стабильно", - цитирует Семенова УНН.

Врач добавил, что сын Кулебы находится в медикаментозной коме, которая необходима в данной ситуации.

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Напомним, стало известно, сколько правил дорожного движения нарушил Николай Кулеба перед тем, как попал в аварию.

Ранее Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба прокомментировал ДТП, в результате которого он оказался в больнице вместе со своими сыновьями Елисеем и Тимофеем (10 и 19 лет), и попросил о помощи.