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Жуткое ДТП под Киевом: стало известно, сколько правил нарушил Кулеба

26 ноября 2019, 09:28

Николай Кулеба нарушил ПДД на сумму 1411 гривен.

Последствия ДТП с участием Николая Кулебы / Фейсбук А.Геращенко

Попавший в жуткое дорожно-транспортное происшествие Уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба нарушил сразу несколько правил дорожного движения.

Во-первых, он нарушил правило дорожного движения при выезде на перекресток: в левой полосе ожидая зеленый свет светофора стояло всего три машины. Кулеба объехал эту очередь справа, вывернул перед всеми, переехал стоп-линию и пешеходный переход - штраф за пересечение сплошной линии разметки составляет 425 грн.

Также Кулеба проехал на красный свет. Скорее всего, он не заметил свой сигнал светофора - за проезд на красный свет предусмотрен штраф 425 грн., пишет kp.ua.

"Когда Кулеба увидел, что движение слева остановилось, он решил, что справа оно тоже остановится. Потому и поехал. Но справа три полосы оставались зелеными. Микроавтобус, который врезался в авто уполномоченного, двигался на зеленый сигнал светофора, – рассказал эксперт Национальной платформы безопасности движения Валерий Вербицкий.

Читайте такжеАвария Кулебы: все, что нужно знатьТакже Кулеба был не пристегнут - штраф за непристегнутый ремень 51 грн.

Если рост младшего сына Кулебы Елисея не превышает 145 см, водителю грозит еще одно наказание за отсутствие в машине автокресла - штраф составляет 510 грн.

Всего Кулеба нарушил ПДД на сумму 1411 гривен.

Отметим, что в Сети показали фото 21-летнего парня, который попал в ДТП, спровоцированное Кулебой.

Фото опубликовал на своей странице в Facebook блогер Назар Приходько. "Парню 21 год (1998 г.р.), он из Гатного Киево-Святошинского района Киевской области и зовут его "П...". Все", – написал он.

По словам Приходько, кроме того, парень – счастливчик, так как не будь на том перекрестке камер слежения, виновником аварии могли признать именно его.

Пострадавший в результате ДТП с авто Кулебы / Фейсбук Н.Приходько

Напомним, 24 ноября в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области автомобиль, за рулем которого находился Кулеба, попал в ДТП с микроавтобусом Volkswagen.

Легковой автомобиль Toyota столкнулся с микроавтобусом при попытке пересечь перекресток.

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В ДТП пострадали и были госпитализированы оба водителя и два сына Кулебы 19-ти и 10-ти лет.

ДТП авария ПДД Николай Кулеба
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