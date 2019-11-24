Жуткое ДТП с Кулебой: все подробности аварии

ДТП с Николаем Кулебой / пресс-служба Нацполиции Киевской области

Правоохранители открыли производство по факту ДТП, участником которого оказался уполномоченный президента по делам ребенка Николай Кулеба. Во время аварии с чиновником в авто находились его дети.

По данным полиции, инцидент произошел около 14:00 на автодороге Киев – Одесса возле села Чабаны. В результате столкновения легковушки и микроавтобуса пострадали водители авто, а также 19-летний и 10-летний пассажиры легкового автомобиля - дети Кулебы Тимофей и Елисей. Всех пострадавших госпитализировали. Самый младший пострадавший находится в реанимации.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, на YouTube-канале Безопасная Киевщина опубликовали видео момента ДТП, на котором видео, что чиновник предположительно начла движение через перекресток на запрещающий сигнал светофора, что и привело к столкновению с микроавтобусом Volkswagen, после чего Toyota чиновника отлетела в отбойник.

Также блогер Сергей Наумович в Facebook объяснил, как произошло ДТП.

"До перекрестка он передвигался по правой полосе, так как в левом ряду была очередь, намереваясь проехать перекресток прямо. Проехал стоп-линию светофора и даже пешеходный переход и стал первым в левом ряду, ожидая возможности для дальнейшего движения. Светофор, разумеется, пропал из его поля зрения, и он дал себе разрешение проехать перекресток, ориентируясь по интенсивности движения... но не заметил микроавтобус, двигающийся справа", - говорится в сообщении.

При этом он указал, что никто не бессмертен и необходимо серьезно относиться к правилам дорожного движения.

Напомним, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в жуткое ДТП вместе со своими детьми.