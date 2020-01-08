В Никополе Икарус попал в ДТП: есть жертва и много пострадавших

В Никополе произошло ДТП с участием Икаруса и двух авто, есть жертва / dp.dsns.gov.ua

В среду, 8 января, в Никополе Днепропетровской области произошло ДТП с участием Икаруса и двух легковых авто - Део Нексия и Шевроле Авео, погиб пассажир одной из легковушек, пострадали 10 человек.

Смертельное ДТП произошло около 7 утра на ул. Электрометаллургов, погиб пассажир Део, говорится на сайте Главного управления ГСЧС Украины на Днепропетровщине.

В Главном управлении Нацполиции в регионе сообщили, что в результате аварии пострадали и попали в больницу водитель и девять пассажиров автобуса, а также водители авто Део и Шевроле.

"Как предварительно установлено, сначала произошло столкновение двух легковых автомобилей, после чего автомобиль Шевроле столкнулся с автобусом", - отметили в полиции.

Начато производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, 15 декабря в Тернопольской области у села Кровинка Теребовлянского района произошла авария с участием школьного автобуса, иномарки и ВАЗ-21074, погиб водитель ВАЗа.