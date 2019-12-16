На Тернопольщине школьный автобус попал в ДТП, есть жертва

На Тернопольщине не разминулись школьный автобус и два авто, погиб мужчина / tp.npu.gov.ua

Возле села Кровинка Теребовлянского района Тернопольской области в воскресенье, 15 декабря, произошла авария с участием школьного автобуса, иномарки и ВАЗ-21074, есть жертва.

В результате аварии на месте происшествия погиб водитель ВАЗа - житель Тернополя, 1957 года рождения, дети не пострадали, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Тернопольщине.

По предварительным данным, водители машин и автобуса были в трезвом состоянии, а транспорт - исправен.

"…водитель автомобиля Volkswagen Sharan выехал на полосу встречного движения и… столкнулся с автобусом марки Эталон, а после этого врезался еще в одно встречное авто - ВАЗ-21074", - привели в полиции предварительные сведения.

Начато производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Задержан водитель Volkswagen - житель Львовщины.

Ранее сообщалось, что в селе Коростов Львовской области лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Peugeot и школьный автобус TATA, пострадали пять человек, в частности, трое детей.