На Львовщине лоб в лоб столкнулись школьный автобус и Peugeot

На Львовщине в ДТП пострадали дети / lv.npu.gov.ua

Во вторник утром, 10 декабря, в селе Коростов Сколевского района Львовской области столкнулись легковушка Peugeot и школьный автобус TATA, пострадали пять человек, в частности, трое несовершеннолетних.

Пострадали несовершеннолетние, ехавшие в автобусе, им от 11 до 17 лет, - жители города Сколе, также телесные повреждения получили водитель и пассажирка иномарки - киевлянка, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Львовщине.

В ведомстве показали фото с места происшествия, на них видно, что автобус и легковушка столкнулись лоб в лоб. В полиции добавили, что за рулем легковушки был 28-летний житель Львова, а за рулем автобуса - 46-летний житель Сколевского района.

По факту столкновения автобуса и легковушки правоохранители начали производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

На Львовщине в ДТП пострадали дети / lv.npu.gov.ua

Напомним, в начале декабря в городе Буча (находится под Киевом) не разминулись авто Porsche и маршрутка. В результате ДТП погибли два пассажира маршрутки. СМИ писали, что маршрутка раздавила людей.