"Маршрутка задавила пассажиров": под Киевом произошло кровавое ДТП

Под Киевом в ДТП попала маршрутка, погибли два пассажира / kv.npu.gov.ua

Во вторник, 3 декабря, после обеда в Буче (находится под Киевом) столкнулись автомобиль Porsche и местное маршрутное такси, погибли два пассажира маршрутки, а три - госпитализированы.

По предварительным данным, водитель Porsche столкнулся с маршруткой, когда выезжал с второстепенной дороги, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Киевщине.

На странице dtp.kiev.ua в Facebook говорится, что в Буче маршрутка задавила двух пассажиров. Очевидцы ДТП сказали, что после столкновения с машиной люди выпали из маршрутки через стекло, она завалилась на бок и придавила их.

"Предварительно, Porsche не уступил дорогу маршрутке на перекрестке ул. Полевая и ул. Островского…", - отмечается в сообщении.

Напомним, днем 24 ноября под Киевом попало в ДТП авто с уполномоченным президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой и его сыновьями. Позже появилась информация, что чиновник нарушил правила.