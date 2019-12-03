"Маршрутка задавила пассажиров": под Киевом произошло кровавое ДТП

По предварительным сведениям, ДТП в Буче произошло по вине водителя Porsche.
Во вторник, 3 декабря, после обеда в Буче (находится под Киевом) столкнулись автомобиль Porsche и местное маршрутное такси, погибли два пассажира маршрутки, а три - госпитализированы.
По предварительным данным, водитель Porsche столкнулся с маршруткой, когда выезжал с второстепенной дороги, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Киевщине.
На странице dtp.kiev.ua в Facebook говорится, что в Буче маршрутка задавила двух пассажиров. Очевидцы ДТП сказали, что после столкновения с машиной люди выпали из маршрутки через стекло, она завалилась на бок и придавила их.
"Предварительно, Porsche не уступил дорогу маршрутке на перекрестке ул. Полевая и ул. Островского…", - отмечается в сообщении.
Напомним, днем 24 ноября под Киевом попало в ДТП авто с уполномоченным президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой и его сыновьями. Позже появилась информация, что чиновник нарушил правила.