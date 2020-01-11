Коп наехал на пешехода: в Борисполе произошло жуткое смертельное ДТП

В Борисполе коп насмерть сбил пешехода / УНИАН

Ужасное смертельное ДТП произошло утром в субботу, 11 января, в Борисполе Киевской области. По информации, около 7 часов утра полицейский автомобиль Renault Doker совершил наезд на мужчину.

Стало известно, что от полученных травм мужчина умер на месте аварии.

Добавим, что смертельное ДТП произошло по адресу улица Киевский шлях, 125. Мужчина стоял на проезжей части, возле пешеходного перехода. Именно там на него наехал коп, сообщил Информатор.

К слову, за рулем автомобиля находился работник одного из подразделений полиции. Личность погибшего установлена. Все подробности аварии предстоит выяснить правоохранителям.

Напомним, ранее возле села Гамалиевка Сумской области столкнулись грузовик Sсania и внедорожник Chevrolet, погибли два человека - мужчина и ребенок, а еще два человека - пострадали.

Смертельная авария произошла около 19:00, погибли 30-летний водитель Chevrolet и 9-летняя девочка, пострадали пассажиры иномарки - мужчина и женщина, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Сумщине.

В ведомстве добавили, что пострадавших доставили в больницу, мужчина был в тяжелом, неконтактном состоянии.