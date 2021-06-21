Трагическая смерть рекордсменки Екатерины Долган: названа вероятная причина ДТП / Фейсбук

На днях в ДТП на трассе Киев – Прилуки погибла Екатерина Долган – 21-летняя украинская рекордсменка Национального реестра рекордов Украины.

Несколько дней назад Катя принимала участие в забеге в Сумах – и на выходных возвращалась домой.

По предварительным данным, Екатерина Долган уснула за рулем. Такую версию у себя в Фейбук выдвинула руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

"По предварительной информации, ехала после ультрамарафона, уснула за рулем, авто вылетело с дороги", – сообщила Ветрова.

Новые детали трагедии сообщило издание Фокус. По их данным, неуправляемое авто врезалось в деревянную доску, та в свою очередь пробила лобовое стекло машины. Это и стало причиной гибели молодой чемпионки-легкоатлетки.

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Девушка жила в городе Прилуки в Черниговской области, а училась на кафедре физического воспитания в Киевском университете Драгоманова.

Катя была кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике. Она призер многочисленных чемпионатов Украины и других соревнований.

В Книгу рекордов Украины попала в октябре 2020 года в номинации "Самый длинный непрерывный бег на беговом тренажере" – после того, как пробежала 51 км без остановки в течение почти пяти часов.