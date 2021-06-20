Трагически погибла 21-летняя украинская рекордсменка Екатерина Долган

Екатерина Долган погибла / УНИАН

В субботу, 19 июня, в ДТП погибла Екатерина Долган – 21 летняя рекордсменка Национального реестра рекордов Украины.

Долган разбилась на трассе Киев – Прилуки, поделилась в Facebook руководитель Национального реестра рекордов нашей страны Лана Ветрова.

По ее словам, девушка еще несколько дней назад принимала участие в забеге в Сумах.

"Когда мы готовили ее рекорд, мы назвали Катю "Бегущая за Солнцем"... Легкого бега тебе в вечность, девочка...", – добавила руководительница реестра рекордов.

Екатерина Долган погибла в результате ДТП / facebook.com/Ветрова Лана

Екатерина Долган жила в городе Прилуки Черниговской области. Долган – кандидат в мастера спорта по легкой атлетике и призер многочисленных соревнований и чемпионатов, которые проходили в Украине.

В прошлом году 9 сентября Долган установила рекорд Украины – преодолела максимальное расстояние на беговой дорожке. Девушка на дорожке без перерывов и отдыха за пять часов смогла преодолеть расстояние в 51 километр.