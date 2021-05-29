В первый день жизни отказалась мать: младенца в пакете нашли на помойке в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске на помойке нашли младенца в пакете / Галка

Вопиющий случай призошел в Ивано-Франковске – там на улице Сухомлинского вечером в пятницу, 28 мая, прохожие на помойке нашли новорожденного ребенка. Младенец, от которого отказался самый родной человек на свете, госпитализирован в областную детскую больницу.

Очевидцы рассказали, что ребенок был с пуповиной. Ее плач услышал прохожий, который нашел младенца на помойке в пакете, пишет издание Галка.

В комментарии "Общественное. Карпаты" полиция подтвердила информацию о найденном ребенке.

"Сообщение о малыше на линию" 102 "поступило от местного жителя. Он сказал, что услышал плач в помойке. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего", - сказал пресс-секретарь Нацполиции в Ивано-Франковской области Кристина Максимчак.

Младенец с переохлаждением госпитализировали в областную детскую больницу. Полиция разыскивает мать ребенка.

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