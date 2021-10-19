Брата покойного мэра Кривого Рога нашли мертвым: полиция открыла дело об убийстве

Брата мэра Кривого Рога могли убить / Соцсети

Стало известно, по какой статье расследуют смерть брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова - Андрея.

По данным пресс-службы Днепропетровской областной прокуратуры, уголовное дело открыто по статье об умышленном убийстве.

"Криворожской центральной окружной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смерти жителя Кривого Рога (ч. 1 ст. 115 УК Украины)", - указано в сообщении.

Напомним, тело Андрея Павлова нашли сегодня в его квартире. В полиции отметили, что следов насилия на нем не обнаружено. При этом, оно направлено на экспертизу. Некоторые блогеры утверждают, что смерть брата покойного мэра Кривого Рога не криминал, а следствие злоупотребления алкоголем или же коронавирусной инфекции.

Спустя некоторое время после информации о найденном теле, днепропетровские правоохранители опубликовали видео с показаниями мужчины, который первым нашел мертвым родного брата покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова - Андрея, на которых знакомый Андрея Павлова рассказал, как все произошло и подтвердил информацию о тяжелом состоянии мужчины.