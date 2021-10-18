Стали известны детали смерти брата мэра Кривого Рога: полиция опубликовала видео

Андрею Павлову было плохо весь день / Соцсети

Днепропетровские правоохранители опубликовали видео с показаниями мужчины, который первым нашел мертвым родного брата покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова - Андрея.

На кадрах знакомый Андрея Павлова рассказал, как все произошло.

По словам очевидца, сегодня, 18 октября, он позвонил уже покойному Павлову-младшему и предложил поехать на работу. Но тот попросил купить воды и заехать в гости.

Когда они встретились, Павлов признался, что чувствует себя плохо и на работу идти не в силе. Они распрощались в начале восьмого утра. Коллега Павлова хотел вызвать "скорую", но тот возражал.

"Я уехал. Часов в 11 думаю, позвоню, узнаю, как он там. Позвонил в 11 - он не взял. Буквально через каждые пять минут звоню - не берет трубку. Потом через час. Последний звонок я сделал в 15:40, он трубку не брал и я уже потом после работы приехал и вот, обнаружил его в квартире. Позвонил в полицию, вызвал скорую", - отметил друг брата покойного мэра.

В полиции подтвердили, что по факту смерти открыли уголовное производство. Однако по какой статье, пока не уточняют.

Напомним, тело Андрея Павлова нашли сегодня в его квартире. В полиции отметили, что следов насилия на нем не обнаружено. При этом, оно направлено на экспертизу. Некоторые блогеры утверждают, что смерть брата покойного мэра Кривого Рога не криминал, а следствие злоупотребления алкоголем или же коронавирусной инфекции.