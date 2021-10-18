Найден мертвым брат мэра Кривого Рога Константина Павлова

Мужчина якобы страшно пил после смерти брата / Соцсети

Младший брат недавно погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова - Андрей Павлов найден мертвым.

По словам местного блогера Алексея Таймурзина, он якобы злоупотреблял алкоголем и чувствовал недомогание весь день перед кончиной.

"Андрей Павлов страдал от алкоголизма и умер, судя по всему, в результате запоя у себя в квартире. Сегодня весь день ему было плохо, мужчину рвало. Все это подтверждает его друг", - написал блогер в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что смерть Павлова-младшего не является криминальной.

Журналист из Кривого Рога Олег Ермолинский рассказал, что к Андрею Павлову в понедельник, 18 октября, около 18 часов наведались друзья и обнаружили мужчину без признаков жизни.

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"По предварительной информации следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили. В настоящий момент в квартире брата покойного мэра Кривого Рога проводят следственные действия", - сказал Ермолинский.

Он добавил, что полиция рассматривает несколько версий причины смерти. Это - злоупотребление спиртными напитками и осложнения от коронавируса.

Между тем, в ГУ НПУ в Днепропетровской области сообщили, что тело мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить причину смерти. Факт смерти зарегистрирован в порядке, предусмотренным украинским законодательством. Правоохранители выясняют все обстоятельства.

Что известно о смерти Павлова:

15 августа в селе Вольное недалеко от Кривого Рога было найдено тело мэра Кривого Рога Константина Павлова. Его обнаружили на веранде дома. Рядом было ружье - зарегистрированный на покойного охотничий карабин калибра 7,62 мм.

В полиции возбудили уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

Следствие рассматривает три версии смерти политика: самоубийство, убийство, неосторожное обращение с оружием.

В Сети опубликовали видео, на котором зафиксирован момент самоубийства мэра Кривого Рога Константина Павлова. На кадрах видно, как Павлов сидит, а потом стреляет себе в грудь и валится на пол.