УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Найден мертвым мэр Кривого Рога

15 августа 2021, 17:49

Его тело нашли на веранде дома в селе Вольное

Константин Павлов найден с огнестрельным ранением / Соцсети

В воскресенье, 15 августа, в селе Вольное близ Кривого Рога было найдено тело мэра города Константина Павлова. Тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье.

Об этом в Facebook написал глава партии ОПЗЖ Вадим Рабинович. Также, как пишет "Страна", губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко подтвердил данную информацию изданию.

"Да, это правда", - сказал Резниченко и добавил, что пока не понятно, убийство это или самоубийство.

Между тем, Рабинович утверждает, что о самоубийстве речи не может быть.

"Если нам сейчас начнут рассказывать, что весёлый жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем!Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийца разговаривали с ним вчера – он был весёлый рассказывал о своих планах", - написал Рабинович.

На месте работает оперативная группа следователей.

Отметим, Константин Павлов был народным депутатом Украины 7-го, 8-го созывов. Городской голова Кривого Рога с 2020 года.

убийство
Сейчас вы просматриваете новость «Найден мертвым мэр Кривого Рога». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В Одессе дно моря покрылось необычными "ртутными" шарикамиВ Одессе дно моря покрылось необычными "ртутными" шариками Гороскоп на сентябрь 2021 для всех знаков Зодиака: брак по расчету, проблемы прошлого или изменыГороскоп на сентябрь 2021 для всех знаков Зодиака: брак по расчету, проблемы прошлого или измены Ангела Меркель портит всю лепотуАнгела Меркель портит всю лепоту Гороскоп на сегодня 11 августа для всех знаков Зодиака: сплетни, вещие сны или болезниГороскоп на сегодня 11 августа для всех знаков Зодиака: сплетни, вещие сны или болезни На Банковой националисты устроили столкновения с полицией, есть раненыеНа Банковой националисты устроили столкновения с полицией, есть раненые

Последние новости

17:49

Найден мертвым мэр Кривого Рога

17:04

Приметы на 16 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду в день Антона Видео

17:03

На Херсонщине неадекват убил копа и подрезал медика

16:27

Встреча с Байденом и обсуждение угроз СП-2: у Зеленского раскрыли детали визита в Вашингтон Видео

15:48

"Дружный вечер": Остапчук похвастался встречей с Киркоровым и показал фото

Реклама
15:30

Умер отец Виталия Козловского

15:04

Умер Герд Мюллер - легенда мирового футбола

14:45

Магнитная буря 15 августа 2021 – что делать Видео

14:40

В Днепре прогремел взрыв в жилом доме, есть жертвы Видео

14:30

В США анонсировали военную помощь Украине: готовится встреча Зеленского с конгрессменами Видео

14:01

В ПриватБанке хотят закрыть сотни отделений по всей стране: что случилось

13:53

Украина рискует превратиться в пустыню: эксперт предупредила о климатическом "армагеддоне" Видео

13:29

Гороскоп на 15 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов, убытки или возвращение долгов Видео

13:21

Поиски пропавшего на Говерле 6-летнего мальчика: появились неожиданные свидетельства очевидцев

13:14

Ирина Федишин показала отличную фигуру и бюст в красивом купальнике Видео

12:25

Кабул пал: Талибан захватывает весь Афганистан, назначена дата смены власти Видео

12:09

40 человек на ходу грабили товарные поезда: в Украине полиция обезвредила опасную банду Видео

11:41

Украину атакует мощный антициклон: синоптик предупредила о жаре до +32 градусов Видео

10:58

SIM-карта по паспорту: пошаговая инструкция привязки для Киевстар, Vodafone и lifecell

10:40

Отшельник-дровосек вернулся в общество после 30 лет дикой жизни в лесу Видео

Реклама
09:58

"Нога вывернута и рука аж сзади": детали жуткого ДТП с полицейскими на Одесчине Видео

09:58

Бомбил Сирию, "наследил" в Крыму: что известно о погибшем в Турции летчике РФ Видео

09:44

Как украинцев еще глубже загоняют в "тень" мнение

09:31

Аналитик спрогнозировал, как изменится курс доллара в ближайшую неделю

09:25

Отказ врача оказать медпомощь без денег: новые детали скандала в Киеве Видео

08:45

Шаг назад: в Украине вновь упало число новых заболевших COVID-19

08:22

В Нацкорпусе рассказали о наказании для избивших журналиста радикалов Видео

07:56

Синоптик предупредил, когда именно в Украину придут первый снег с заморозками

06:36

Мрачный урок для Украины: почему США не парятся из-за Афганистана мнение

06:06

Названы последствия коронавируса для репродуктивной способности мужчин Видео

05:20

Приметы на 15 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду в Степанов день Видео

04:36

Вакцинация после коронавируса: Комаровский дал неожиданный совет Видео

04:01

В Украине снизили тарифы на электроэнергию: эксперт объяснил, почему это самообман

03:44

Филе как будто "ожило": кусок рыбы "выпрыгивал" из духовки во время приготовления Видео

03:11

Умрет больше людей: эксперты озвучили последствия вакцинации от COVID-19 третьей дозой препарата Видео

02:43

Выходные в сентябре 2021: как будем отдыхать и будут ли дополнительные выходные

02:16

Нужно ли мыть арбуз и дыню с мылом - ответ диетолога Видео

01:56

Подготовка к газовой войне: в ОГТС раскрыли хитрый план РФ

01:17

Раскаленное пекло: синоптик рассказала, ждать ли рекордную жару под +40 Видео

14 августа, суббота
23:58

"Мы на правильном пути": Верещук ответила на истерику Кремля по поводу Крымской платформы Видео

Реклама
23:40

В Украине взлетят цены на популярный фрукт

23:35

Оставили в квартире одних: на отдыхе в Одессе из окна третьего этажа выпал ребенок Видео

23:12

Пандемия коронавируса повлияла на интеллект детей, родившихся во время карантина Видео

22:51

Диетолог раскрыла секрет, как есть досыта и не набирать лишний вес

22:34

Чистое море и танцующие дельфины: отдыхающие в курортной Кирилловке поделились впечатлениями Видео

22:08

Отстал от группы: на Говерле ищут шестилетного мальчика Видео

22:07

В Кабмине пояснили, как "не потерять" годы стажа

21:46

"Нога перевернута и рука вплоть позади": появились подробности смертельного ДТП с копами на Одесчине Видео

21:37

Появилось видео смертельного крушения самолета в Турции

21:08

Пьяный сепаратист стрелял "по всем, кого видел" и бросал гранаты

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять