Найден мертвым мэр Кривого Рога

Константин Павлов найден с огнестрельным ранением / Соцсети

В воскресенье, 15 августа, в селе Вольное близ Кривого Рога было найдено тело мэра города Константина Павлова. Тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье.

Об этом в Facebook написал глава партии ОПЗЖ Вадим Рабинович. Также, как пишет "Страна", губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко подтвердил данную информацию изданию.

"Да, это правда", - сказал Резниченко и добавил, что пока не понятно, убийство это или самоубийство.

Между тем, Рабинович утверждает, что о самоубийстве речи не может быть.

"Если нам сейчас начнут рассказывать, что весёлый жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем!Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийца разговаривали с ним вчера – он был весёлый рассказывал о своих планах", - написал Рабинович.

На месте работает оперативная группа следователей.

Отметим, Константин Павлов был народным депутатом Украины 7-го, 8-го созывов. Городской голова Кривого Рога с 2020 года.