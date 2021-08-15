В полиции рассказали подробности гибели мэра Кривого Рога

Подробности смерти Павлова / facebook.com/Konstantin.Pavlov.main

В полиции возбудили уголовное дело из-за трагической гибели мэра Кривого Рона Константина Павлова - сейчас устанавливаются все обстоятельства его смерти, сообщил РБК-Украина пресс-секретарь полиции Днепропетровской области.

"Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", - сказала она.

На месте работают полицейские, которые обследуют домовладение и устанавливают свидетелей происшествия.

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"По данному факту следственным открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - сообщила представитель полиции.

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На месте происшествия находятся руководитель полиции Днепропетровской области Анатолий Щадило, начальник полиции Кривого Рога, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория.

"Также выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции", - добавила пресс-секретарь полиции.

Напомним, Главред писал о том, что в воскресенье, 15 августа, в селе Вольное близ Кривого Рога было найдено тело мэра города Константина Павлова. Тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье.