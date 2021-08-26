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Опубликовано полное видео гибели мэра Кривого Рога

26 августа 2021, 19:54
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Появилась полная запись с камер наблюдения во время гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Константин Павлов
Константин Павлов бродил по дому с телефоном / Фото Facebook

В Сети появилось полное видео с камер наблюдения загородного дома мэра Кривого Рога Константина Павлова. На кадрах, длительностью больше полутора часа, запечатлена гибель Павлова. Видеоролик опубликовал местный блогер Олег Ермолинский на своем YouTube-канале.

На записи видно, как Павлов ходит по дому, якобы держа в руках телефон.

Затем он останавливается у двери и смотрит вдаль. После этого мэр приседает и частично скрывается за дверью.

Когда Павлов сел у открытой̆ двери и вытянув ноги, стало видно только его голову и шлепанцы. Спустя примерно 10 минут его голова опрокинулась и он упал.

Что известно о смерти Павлова:

15 августа в селе Вольное недалеко от Кривого Рога было найдено тело мэра Кривого Рога Константина Павлова. Его обнаружили на веранде дома. Рядом было ружье - зарегистрированный на покойного охотничий карабин калибра 7,62 мм.

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В полиции возбудили уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

Следствие рассматривает три версии смерти политика: самоубийство, убийство, неосторожное обращение с оружием.

В Сети опубликовали видео, на котором зафиксирован момент самоубийства мэра Кривого Рога Константина Павлова. На кадрах видно, как Павлов сидит, а потом стреляет себе в грудь и валится на пол.

viber
Константин Павлов
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