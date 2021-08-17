Выстрел в грудь: опубликовано новое видео с кадрами гибели Павлова

Появилось новое видео с кадрами гибели Константина Павлова / Скриншот

В Сети появилось новое видео, на котором зафиксирован момент самоубийства мэра Кривого Рога Константина Павлова.

На кадрах, распространенных Telegram-каналом Demonkr, зафиксировано как мэр Кривого Рога Константин Павлов сидит, а потом стреляет себе в грудь и валится на пол.

Отметим, что момент гибели Павлова зафиксирован примерно на 30-й секунде ролика.

Ранее стали известны детали переписки мэра Кривого Рога Константина Павлова, которую он вел незадолго до своей гибели.

Павлов переписывался с кем-то в последние минуты жизни в мессенджере Telegram, но стер все сообщения. Теперь правоохранители пытаются установить, кем был его собеседник.

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Как рассказал источник издания в криворожской полиции, по мнению следователей, чиновника поставили перед каким-то выбором.

Гибель Константина Павлова

Напомним, в воскресенье, 15 августа, в селе Вольное близ Кривого Рога было найдено тело мэра города Константина Павлова. Тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье.

Отметим, в полиции возбудили уголовное дело из-за трагической гибели мэра Кривого Рона Константина Павлова - сейчас устанавливаются все обстоятельства его смерти, сообщил пресс-секретарь полиции Днепропетровской области.

"Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", - сказала она.