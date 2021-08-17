Долги или трудный выбор: стали известны детали переписки Павлова перед смертью

Константин Павлов / Фото Facebook

Стали известны детали переписки мэра Кривого Рога Константина Павлова, которую он вел незадолго до своей гибели.

Павлов переписывался с кем-то в последние минуты жизни в мессенджере Telegram, но стер все сообщения. Теперь правоохранители пытаются установить, кем был его собеседник, пишет Сегодня.

Как рассказал источник издания в криворожской полиции, по мнению следователей, чиновника поставили перед каким-то выбором.

"…Политические ли это моменты или личные – пока сложно сказать", – выяснили журналисты.

Говоря о вероятности криминального следа источник отметил, что Павлов не был связан с уголовными кругами.

Реклама

В свою очередь собеседник в полиции Днепропетровской области поделился, что мэр мог задолжать кому-то деньги, возможно, на проведение избирательной компании.

Читайте такжеКто-то "помог" уйти из жизни: эксперт выдвинул неожиданную версию гибели Павлова

Гибель Константина Павлова

Напомним, в воскресенье, 15 августа, в селе Вольное близ Кривого Рога было найдено тело мэра города Константина Павлова. Тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье.

Отметим, в полиции возбудили уголовное дело из-за трагической гибели мэра Кривого Рона Константина Павлова - сейчас устанавливаются все обстоятельства его смерти, сообщил пресс-секретарь полиции Днепропетровской области.

"Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", - сказала она.