Долги или трудный выбор: стали известны детали переписки Павлова перед смертью

В полиции оценили вероятность связи мэра Кривого Рога с криминалитетом.
Стали известны детали переписки мэра Кривого Рога Константина Павлова, которую он вел незадолго до своей гибели.
Павлов переписывался с кем-то в последние минуты жизни в мессенджере Telegram, но стер все сообщения. Теперь правоохранители пытаются установить, кем был его собеседник, пишет Сегодня.
Как рассказал источник издания в криворожской полиции, по мнению следователей, чиновника поставили перед каким-то выбором.
"…Политические ли это моменты или личные – пока сложно сказать", – выяснили журналисты.
Говоря о вероятности криминального следа источник отметил, что Павлов не был связан с уголовными кругами.
В свою очередь собеседник в полиции Днепропетровской области поделился, что мэр мог задолжать кому-то деньги, возможно, на проведение избирательной компании.
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Гибель Константина Павлова
Напомним, в воскресенье, 15 августа, в селе Вольное близ Кривого Рога было найдено тело мэра города Константина Павлова. Тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье.
Отметим, в полиции возбудили уголовное дело из-за трагической гибели мэра Кривого Рона Константина Павлова - сейчас устанавливаются все обстоятельства его смерти, сообщил пресс-секретарь полиции Днепропетровской области.
"Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", - сказала она.