Ноги торчали из мусорника, а тело валялось в мешке: в центре Киева нашли части тела мужчины

На расчлененное тело наткнулись бездомные.
В центре Киеве в мусорном баке обнаружили части тела мужчины, которые были завернуты в пакеты. На них наткнулись двое бездомных.
Как сообщают СМИ, труп найден на бульваре Дружбы Народов.
О страшной находке правоохранителям сообщила женщина, которая проходила недалеко от места обнаружения.
Она рассказала, что к ней обратились двое мужчин, которые рылись в мусорном баке и нашли ступни ног.
В Telegram-канале "Типичный Киев" уточняется, что рядом с мусоркой были найдены другие части тела.
На месте работают криминалисты. Других подробностей пока неизвестно.
Новость дополняется...
Автор: Мария Тупик