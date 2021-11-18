Ноги торчали из мусорника, а тело валялось в мешке: в центре Киева нашли части тела мужчины

Останки тела валялись возле мусорки / скриншот

В центре Киеве в мусорном баке обнаружили части тела мужчины, которые были завернуты в пакеты. На них наткнулись двое бездомных.

Как сообщают СМИ, труп найден на бульваре Дружбы Народов.

О страшной находке правоохранителям сообщила женщина, которая проходила недалеко от места обнаружения.

Она рассказала, что к ней обратились двое мужчин, которые рылись в мусорном баке и нашли ступни ног.

В Telegram-канале "Типичный Киев" уточняется, что рядом с мусоркой были найдены другие части тела.

На месте работают криминалисты. Других подробностей пока неизвестно.

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