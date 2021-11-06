Беременная женщина погибла в горящем салоне красоты в Сумах

У женщины была запись в салон красоты на 3 ноября, но по неизвестным причинам визит перенесли на следующий день. Он стал для девушки последним.
В Сумах при пожаре в салоне красоты погибла 30-летняя женщина. Ее бездыханное тело нашли спасатели. Но чуда не произошло – медикам не удалось спасти женщину.
Сообщение о пожаре на улице Герцена в Сумах поступило в 17.45 в четверг 4 ноября. На место сразу же прибыли спасатели. Как рассказали в ГСЧС, по прибытии на место пожара спасатели подключились к аппаратам защиты органов дыхания и зашли в пылающее здание.
На втором этаже было обнаружено тело женщины, которую сразу вынесли на улицу и передали медикам. К сожалению, спасти ее не удалось.
Пожар удалось локализовать в 19:23, а полностью его ликвидировать спасателям удалось только в 21:06 – спустя более 3 часов после возгорания.
По данным полиции, женщина погибла из-за отравления угарным газом. Правоохранители подозревают 72-летнего владельца здания в нарушении требований пожарного законодательства.
Мужчину уже задержали. Ему планируют сообщить о подозрении. Если его вину докажут, владельцу может грозить от 3 до 8 лет за решеткой.
Как сообщает ТСН, пожар вспыхнул в одной из пристроек – в ней расположена баня. Дальше уже загорелась другая пристройка, где и был салон красоты.
После возгорания 30-летняя женщина оказалась в ловушке на втором этаже. Погибшую звали Юлией, она работала продавцом, а ее друзья в соцсетях рассказали, что она была беременной.
У женщины была запись в салон красоты на 3 ноября, но по неизвестным причинам визит перенесли на следующий день. Он стал для девушки последним.
Вместе с ней в ловушке оказалась и работница салона. Однако в отличие от клиентки, которая сразу потеряла сознание, та смогла спастись, выпрыгнув из окна.
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