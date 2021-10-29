В масштабном пожаре в Днепре погибли близнецы, остальных жильцов спасла кошка: как все произошло

Тела родственников опознали соседи. Брат всю жизнь заботился о своей сестре.
В ночь на пятницу, 29 октября, в одной из многоэтажек Днепра вспыхнул пожар. Жителей 16-этажного дома спасла кошка Моня. Она своим мяуканьем разбудила хозяев, и те учуяли запах дыма. Однако всем спастись не удалось. В результате пожара погибли близнецы одной из квартир, тела которых опознали соседи.
Как говорится в ТСН, пожар вспыхнул в пол третьего ночи, когда все жители дома спали все крепким сном. Вся шестнадцатиэтажка утопала в едком дыму.
"В сопровождении спасателей выведено шесть человек на свежий воздух", - отметили в ГСЧС.
Как оказалось, дым валил из квартиры на одиннадцатом этаже.
Спасателям удалось потушить огонь за час. Но в квартире, где был очаг огня, обнаружили тела двух погибших - пятидесятисемилетних брата и сестру.
"Брат под ящик задвинулся. Ее не обнаружили на кровати, она выходила. Обогреватели они, возможно, включили, сгорело все", - рассказали очевидцы трагедии.
Соседи утверждают, что заживо сгорели близнецы - Маргарита и Геннадий. Брат всю жизнь заботился о своей сестре-инвалиде, которая не могла передвигаться.
Предварительно, пожар случился из-за укорочения проводов.
Напомним, 29 октября на Закарпатье трагически погибли бабушка и ее четырехлетний внук. Они заживо сгорели в собственном доме.
Также в этот день в Днепре сын нашел бездыханное тело своего отца. У покойного была пробита голова.