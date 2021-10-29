В масштабном пожаре в Днепре погибли близнецы, остальных жильцов спасла кошка: как все произошло

Квартира, где случился пожар / Скриншот

В ночь на пятницу, 29 октября, в одной из многоэтажек Днепра вспыхнул пожар. Жителей 16-этажного дома спасла кошка Моня. Она своим мяуканьем разбудила хозяев, и те учуяли запах дыма. Однако всем спастись не удалось. В результате пожара погибли близнецы одной из квартир, тела которых опознали соседи.

Как говорится в ТСН, пожар вспыхнул в пол третьего ночи, когда все жители дома спали все крепким сном. Вся шестнадцатиэтажка утопала в едком дыму.

"В сопровождении спасателей выведено шесть человек на свежий воздух", - отметили в ГСЧС.

Как оказалось, дым валил из квартиры на одиннадцатом этаже.

Спасателям удалось потушить огонь за час. Но в квартире, где был очаг огня, обнаружили тела двух погибших - пятидесятисемилетних брата и сестру.

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"Брат под ящик задвинулся. Ее не обнаружили на кровати, она выходила. Обогреватели они, возможно, включили, сгорело все", - рассказали очевидцы трагедии.

Соседи утверждают, что заживо сгорели близнецы - Маргарита и Геннадий. Брат всю жизнь заботился о своей сестре-инвалиде, которая не могла передвигаться.

Предварительно, пожар случился из-за укорочения проводов.

Напомним, 29 октября на Закарпатье трагически погибли бабушка и ее четырехлетний внук. Они заживо сгорели в собственном доме.

Также в этот день в Днепре сын нашел бездыханное тело своего отца. У покойного была пробита голова.