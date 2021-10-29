Была неисправной печка: на Закарпатье заживо сгорели бабушка и ее 4-летний внук

Внук гостил у бабушки / НПУ

Страшная трагедия на Закарпатье в Мукачевском районе. Там в селе Плоский поток заживо сгорели бабушка и ее внук.

По данному факту полиция открыла уголовное производство. В главке НПУ области сообщили, что пожар случился вечером 28 октября.

Копы, прибывшие по вызову, выяснили, что во время пожара в доме находилась пожилая женщина и четырехлетний мальчик.

Во время тушения огня в одной из комнат дома под обломками обнаружили их тела.

Предположительно, 62-летняя владелица дома и ее внук, который в то злорадное время гостил у бабушки, пострадали из-за неисправности печного отопления.

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Точны обстоятельства трагедии покажет экспертиза.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

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