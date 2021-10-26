Эта беременность может стать рекордом: появились подробности о самой молодой будущей маме в Украине

Беременная в 11 / Скриншот

В Украине появилась самая юная беременная. Девочка из села Гать Береговской ТГ Закарпатской области ожидает ребенка в 11 лет. Сейчас она на 34 неделе беременности. Врачи говорят, что ее состояние удовлетворительное.

По информации местного издания "Первый кабельный", ребенка зовут Биана. Ее мать уже решила, что всю ответственность за воспитание внука и дочери возьмет на себя. Хотя решение рожать, по ее словам, дочь принимала самостоятельно.

Отец будущего ребенка из Киева, однако, об этой радостной новости он ничего не знает. Девочка с ним познакомилась, когда переходила в 6 класс. Однако бросила школу и уехала в столицу.

"У нас в семье трое детей, Биана сама решила рожать. Наша семья работала в Киевской области на одной из свалок, там дочь познакомилась с парнем, который и является отцом ребенка. Кто он и как его зовут, мы не знаем. Но должен родиться мальчик Александр", - говорит будущая бабушка.

В Береговской районной больнице рассказали, что беременность у Бианы проходит нормально, хотя у нее еще не сформировалась должным образом тазово-мышечная система. Уже известно, что ей будут делать кесарево сечение.

"Она к нам поступила с угрозой преждевременных родов. 20 октября мы ее уже выписали из отделения. Ее состояние удовлетворительное", - рассказал медицинский директор КНП "Береговская больница имени Бертолона Линнера" Иосиф Бубряк.

Напомним, об этом уникальном случае на Закарпатье в соцсети написал местный журналист Михаил Папиш. Он призвал помочь девочке подготовиться к родам, которые, согласно срокам, припадают на конец ноября - начало декабря.