Жуткая находка в Днепре: сын обнаружил тело отца в багажнике с пробитой головой

Мужчина пошел на рыбалку и не вернулся домой / УНИАН

Жуткую находку в багажнике автомобиля обнаружил житель Днепра. Он нашел бездыханное тело своего отца. Более того, у покойного была пробита голова.

Как сообщает Информатор, это произошло в Днепре на улице Набережной Заводской.

Копы выяснили, что происшествие случилось накануне вечером. Мужчина еще утром пошел на рыбалку и больше не вышел на связь с близкими. В связи с этим, его начал искать сын.

К несчастью, мужчина нашел отца поздно. Около 20:50 возле лодочной станции "Коммунаровец" в автомобиле Nissan его 57-летний отец был уже мертв.

На данный правоохранители устанавливают, кто является владельцем автомобиля и как именно погиб мужчина.

Напомним, в пятницу, 29 октября, в Киеве зверски избила таксиста. Трое пассажиров набросились на мужчину с ногами из-за просьбы одеть маску. На лице водителя не осталось живого места.

Также в этот день на Закарпатье трагически погибли бабушка и ее четырехлетний внук. Они заживо сгорели в собственном доме.