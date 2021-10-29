На лице не осталось живого следа: в Киеве пассажиры зверски избили таксиста за просьбу одеть маски

На лице таксиста после избиения не осталось живого места / Telegram

Утром, 29 октября, в Киеве случилось ужасное происшествие. Пассажиры столичной службы такси Uber с особой жестокостью избили водителя такси. Клиенты службы перевозок вспыхнули агрессией после того, как водитель попросил их надеть защитные маски от коронавируса.

Как пишет Telegram-канал PavlovskyNEWS, это случилось ранним утром на центральной площади столицы. Таксист пострадал от действий троих пассажиров.

"Нападение на 26-летнего таксиста Рома произошло сегодня, 29 октября, в 6 утра на Майдане возле памятника "Глобус". К таксисту в авто сели три клиента, которые были без масок. После просьбы со стороны водителя о том, чтобы пассажиры надели маски, один из преступников начал душить жертву. Роман вырвался и выбежал из автомобиля, на улице ударом в лицо толпа повалила его на землю, после чего начала жестоко избивать ногами", - сказано в сообщении.

Кроме того, известно, что в момент публичного избиения, свидетелями которого были много других водителей, никто из проезжающих мимо не то, что не вмешался в драку, а даже не остановился.

Более того, после зверского избиения, пассажиры, несмотря на состояние водителя, с угрозой о расправе приказали ему бесплатно отвести их в Бровары.

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У водителя не было выбора и он выполнил их ультиматум. А затем, когда вернулся в Киев, обратился за помощью к медикам.

У таксиста зафиксировали сотрясение мозга и перелом верхней челюсти. Медики предполагают, что ему понадобится операция на лице.

Также пострадавший уже обратился в полицию.

Читайте такжеБыла неисправной печка: на Закарпатье заживо сгорели бабушка и ее 4-летний внук Напомним, 29 октября в одном из пунктов массовой вакцинации произошел сбой в системе и это привело к коллапсу в очередях среди желающих привиться. Люди толпились без соблюдения социальной дистанции и не надевали маски.

Также 29 октября глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине стабилизируется ситуация с коронавирусом. Однако подчеркнул, что это не повод для передышки.