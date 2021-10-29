Толпятся без масок: возле пункта вакцинации в Киеве внезапно возникла огромная очередь

В системе произошел сбой / РБК-Украина

В Киеве в одном из пунктов массовой вакцинации от COVID-19, расположенного на территории Международного выставочного центра (МВЦ) собралась огромная толпа народу.

Как пишет РБК-Украина, это причиной этого стал сбой в системе электронной очереди.

Отмечается, что у входа в здание толпится несколько десятков желающих вакцинироваться.

Ранее желающие получить прививку выстраивались в организованную очередь возле входов и персонал запускал тех, кто пришел по электронной записи, и тех, кто пришел в порядке живой очереди, отдельно.

Из-за сбоя в системе все превратилось в одну общую очередь. Причем, люди стоят без соблюдения дистанции и даже без масок. Некоторые желающие сделать антиковидную прививку явились в масках, однако носят их неправильно.

Реклама

Читайте также"Снежный ком отступает": Ляшко рассказал о ситуации с коронавирусом в УкраинеКроме того, как пишет издание, подобная очередь наблюдается и возле пункта вакцинации на Оболони.

Напомним, в Украине стартовала вакцинация детей. Подростки от 12 до 17 лет могут получить одну вакцину при условии наличия полной карты вакцинации рутинными прививками.

Также ранее на Львовщине от коронавируса в один день скончалась пара пожилых людей. Муж и жена были вместе еще со школы, а затем провели месяц в одной реанимационной палате. Мужчина смог прожить без женщины только 12 часов.