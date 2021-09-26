В Киеве мощный пожар уничтожил хостел: один человек сгорел заживо, есть пострадавшие

Пожар возник в Святошинском районе Киева / Facebook/DSNSKyiv

В ночь на воскресенье, 26 сентября, в Святошинском районе Киеве на улице Симиренко в результате пожара в хостеле погиб человек.

Как сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киев на своей странице в Facebook, сообщение о пожаре на в Святошинском районе столицы поступило 26 сентября в 3:00.

"По прибытию на место происшествия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что пожар возник в жилой комнате, расположенной на 3 этаже 3-х этажного административного здания, переоборудованной под хостел", - рассказали спасатели.

В ГСЧС отметили, что в 3:31 пожар был локализован и в 3:53 - ликвидирован на площади 40 кв. м.

По прибытию было установлено, что предварительно в комнате находилось три человека, на момент прибытия пожарных один из них выпрыгнул из окна 3-го этажа и получил травмы, предварительно - перелом ключицы, другой выбежал по лестнице на улицу, а тело третьего мужчину было обнаружено без признаков жизни во время тушения пожара.

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Пострадавший мужчина, получивший травмы от падения с высоты, был госпитализирован.

На месте происшествия работало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киев.

Причина пожара устанавливается.

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Напомним, ранее в Киеве вспыхнул пожар в бизнес-центре Колизей, где расположен одноименный фитнес-клуб.

При проведении разведки спасатели достали из лифта девушку 2005 года рождения, которая была заблокирована между 7 и 8 этажом.