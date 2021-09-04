Людей спасали из лифта: в Киеве вспыхнул мощный пожар в бизнес-центре

Пожар в бизнес-центре Колизей / Facebook/DSNSKyiv

В субботу вечером, 4 сентября, в Киеве вспыхнул пожар в бизнес-центре Колизей, где расположен одноименный фитнес-клуб.

Пожар произошел на улице Руденко, 6А в Днепровском районе столицы, сообщили в ГУ ГСЧС в Киеве.

Отмечается, что возгорание произошло на 8-м этаже 8-этажного здания с распространением пламени на кровлю.

/ Facebook/DSNSKyiv

При проведении разведки спасатели достали из лифта девушку 2005 года рождения, которая была заблокирована между 7 и 8 этажом.

/ Facebook/DSNSKyiv

В 19:22 возгорание локализовано на площади 100 кв. м и в 19:30 - ликвидирован.

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Жертв и пострадавших нет.

/ Facebook/DSNSKyiv

Отметим, что в Сети уже опубликовали видео спасения девушки из лифта.

Пожар в костеле Святого Николая

В Киеве произошел пожар в костеле Святого Николая на улице Большой Васильковской поздно вечером 3 сентября. Пожар начался между первым и вторым этажами и быстро распространилась на кровлю костела.

Жертв и пострадавших нет.

Возгорание возникло во время репетиции. Площадь пожара составила 80 кв м.