Людей спасали из лифта: в Киеве вспыхнул мощный пожар в бизнес-центре

В кабине лифта горящего здания была заблокирована девушка 2005 года рождения.
В субботу вечером, 4 сентября, в Киеве вспыхнул пожар в бизнес-центре Колизей, где расположен одноименный фитнес-клуб.
Пожар произошел на улице Руденко, 6А в Днепровском районе столицы, сообщили в ГУ ГСЧС в Киеве.
Отмечается, что возгорание произошло на 8-м этаже 8-этажного здания с распространением пламени на кровлю.
При проведении разведки спасатели достали из лифта девушку 2005 года рождения, которая была заблокирована между 7 и 8 этажом.
В 19:22 возгорание локализовано на площади 100 кв. м и в 19:30 - ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
Отметим, что в Сети уже опубликовали видео спасения девушки из лифта.
Пожар в костеле Святого Николая
В Киеве произошел пожар в костеле Святого Николая на улице Большой Васильковской поздно вечером 3 сентября. Пожар начался между первым и вторым этажами и быстро распространилась на кровлю костела.
Жертв и пострадавших нет.
Возгорание возникло во время репетиции. Площадь пожара составила 80 кв м.