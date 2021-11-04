В Киево-Печерской лавре случился сильный пожар

Пожар в Лавре / соцсети

В Киеве, 4 ноября, на территории Киево-Печерской лавры возник крупный пожар. Спасатели приступили к ликвидации огня.

Загорелась мастерская по росписи икон, которая находится в двухэтажном здании площадью 800 кв. м, с распространением на крышу.

Один потерпевший передан бригаде скорой помощи.

"Информация о пожаре на улице Лаврской, 9/21 поступила около 13:43. На место происшествия выехали ближайшие отряды спасателей", - отметили в ГСЧС.

К тушению привлечены 55 человек и 13 единиц техники.

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Напомним, 29 октября на Закарпатье трагически погибли бабушка и ее четырехлетний внук. Они заживо сгорели в собственном доме.

Также в этот день в Днепре сын нашел бездыханное тело своего отца. У покойного была пробита голова.

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