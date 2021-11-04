В Киево-Печерской лавре случился сильный пожар

Один человек пострадал из-за пожара в мастерской.
В Киеве, 4 ноября, на территории Киево-Печерской лавры возник крупный пожар. Спасатели приступили к ликвидации огня.
Загорелась мастерская по росписи икон, которая находится в двухэтажном здании площадью 800 кв. м, с распространением на крышу.
Один потерпевший передан бригаде скорой помощи.
"Информация о пожаре на улице Лаврской, 9/21 поступила около 13:43. На место происшествия выехали ближайшие отряды спасателей", - отметили в ГСЧС.
К тушению привлечены 55 человек и 13 единиц техники.
Реклама
Напомним, 29 октября на Закарпатье трагически погибли бабушка и ее четырехлетний внук. Они заживо сгорели в собственном доме.
Также в этот день в Днепре сын нашел бездыханное тело своего отца. У покойного была пробита голова.
Читайте также:
- Масштабный пожар в центре Киева: горел многоквартирный дом, жильцов эвакуировали
- В Одесской области тягач въехал в грузовик, вспыхнул пожар
- На трассе Харьков-Киев в воздух взлетела АЗС: продолжается ликвидация пожара
Автор: Мария Тупик