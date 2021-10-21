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В Одесской области тягач въехал в грузовик, вспыхнул пожар

21 октября 2021, 23:04

Правоохранители предупреждают, что на данном участке дороги теперь ограничено движение, в сторону Одессы оно осуществляется по одной полосе.

В Одесской области произошло ДТП / Нацполиция

На трассе Киев-Одесса в Одесской области сегодня произошла жуткая авария.

На 451 километре трассы тягач столкнулся с другим грузовиком, который был припаркован на обочине, сообщает полиция Одесской области.

Предварительно установлено, что водитель первого грузовика, двигаясь в направлении Одессы, не справился с управлением, в результате чего столкнулся с припаркованным тягачом. От удара первое транспортное средство загорелось, а его водитель погиб.

"Сейчас на месте происшествия спасатели проводят работы по пожаротушению. Полицейские решают вопрос о его правовой квалификации", - рассказали в полиции.

Правоохранители предупреждают, что на данном участке дороги теперь ограничено движение, в сторону Одессы оно осуществляется по одной полосе.

viber
ДТП Одесская область
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