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В Киеве пьяный водитель грузовика сбил двоих человек: пострадал известный историк, его друг погиб

16 октября 2021, 15:45

Одного из пострадавших в ДТП врачи не смогли спасти, сегодня под утро он умер.

В Киеве водитель грузовика сбил двоих человек / kyiv.npu.gov.ua

В Киеве пьяный водитель грузовика сбил пешеходов, пострадал редактор (сценарист) Суспильного, историк и публицист Александр Зинченко, который с травмами находится в больнице.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, 15 октября на проспекте Степана Бандеры водитель грузовика МАН совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе.

Водитель с места ДТП скрылся, однако патрульные полицейские задержали его. Прибор Драгер показал 2.68 промилле содержания алкоголя в крови у водителя.

В результате происшествия пострадавших 1977 и 1996 рождения госпитализированы в больницу.

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/ kyiv.npu.gov.ua

По данному факту следственным управлением столичного главка открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

/ kyiv.npu.gov.ua

Следователи готовят водителю сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Подробности кровавого ДТП в Киеве

Зинченко в Facebook сообщил, что его товарища врачи не смогли спасти, сегодня под утро он умер.

"Ничего не помню. На фото видно, что я пытался накладывать жгут собственным ремнем. Не помню этого. Вчера на нас с Александром Шибицким на тротуаре сбил пьяный на грузовике. Только что мне сообщили, что Саши не стало. У меня наоборот - второй день рождения. Я обошелся розсеченням и легким сотрясением мозга. Дорогие друзья, я - в шоке. Саша в мае потерял отца. Теперь семья потеряла сына. Я очень прошу помочь семье Саши. Ему через неделю должно было исполниться 25. Все деньги я передам сестре и маме", - подчеркивает он.

Далее Зинченко публикует реквизиты для оказания помощи:

5363 5420 1596 3888

+ монобанк сестры 5375414109108778

Позже он уточнил, что в 13.00 перевел семье погибшего 30 тысяч грн.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в результате обстрела неизвестными маршрутного автобуса водитель транспортного средства получил ранения.

Злоумышленники несколько раз совершили выстрелы в сторону маршрутного транспортного средства и скрылись.

Отмечается, что в результате происшествия водитель автобуса, 1996 года рождения, получил телесные повреждения. Врачи оказали ему помощь на месте, от госпитализации потерпевший отказался.

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