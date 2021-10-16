Кровавая стрельба в Киеве: неизвестные изрешетили маршрутку, есть раненый

В Киеве обстреляли маршрутку /

В Киеве в результате обстрела неизвестными маршрутного автобуса водитель транспортного средства получил ранения.

Происшествие случилось в Днепровском районе, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Правоохранители установили, что злоумышленники несколько раз совершили выстрелы в сторону маршрутного транспортного средства и скрылись.

Отмечается, что в результате происшествия водитель автобуса, 1996 года рождения, получил телесные повреждения. Врачи оказали ему помощь на месте, от госпитализации потерпевший отказался.

В свою очередь следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения.

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Правоохранители принимают меры по установливлению и задержанию нападавших.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве маршрутка номер 415 попала в ДТП - у нее прямо на ходу отвалилась задняя полуось.

Сдвоенное колесо покатилось по дороге и влетело в остановку общественного транспорта. При этом из-за сильного удара колесо разбило стекло.