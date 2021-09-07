В Киеве у маршрутки во время движение отпало колесо и влетело в остановку

У маршрутки отпало колесо / https://dn.vgorode.ua

В Киеве маршрутка номер 415 попала в неприятную ситуацию - у нее прямо на ходу отвалилась задняя полуось. Сдвоенное колесо покатилось по дороге и влетело в остановку общественного транспорта. При этом из-за сильного удара колесо разбило стекло.

Инцидент произошел на Харьковском шоссе. К счастью никто не пострадал, сообщает Киев Оперативный в своем Telegram-канале.

"Водитель просто почесал репу, неохотно раздал обратно деньги пассажирам (не всем, а лишь тем, кто этого потребовал), а теперь ждет техпомощь", - говорится в сообщении.

Напомним, в Мелитополе между пассажиркой и водителем маршрутного автобуса произошел конфликт. Свидетелями неприятной ситуации стали пассажиры маршрутки в районе Центрального рынка.

Все началось из-за замечания женщины к водителю о громкой музыке в салоне маршрутки. Мужчина на просьбу пассажирки повел себя неадекватно: посыпались оскорбления и угрозы в сторону пассажирки.

Также мы сообщали, что водитель 25-го маршрута города Черноморска Одесской области в грубой форме отказал в бесплатном проезде бойцу АТО, когда тот захотел воспользоваться своим правом льготного проезда. За такой поступок активисты облили его зеленкой.