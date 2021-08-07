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"За*бали со своими удостоверениями": под Одессой маршрутчик нахамил военному и получил по заслугам

7 августа 2021, 12:17
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Водитель нахамил бойцу из-за того, что тот хотел законно воспользоваться своим удостоверением УБД.

В Одесской области маршрутчик нахамил военному / Скриншот

Водитель 25-го маршрута города Черноморска Одесской области в грубой форме отказал в бесплатном проезде бойцу АТО, когда тот захотел воспользоваться своим правом льготного проезда. За такой поступок активисты облили его зеленкой.

Так, инцидент произошел ранее на этой неделе, 2 августа. По словам очевидцев, маршрутчику не понравился еще один льготник в салоне автобуса, и он отреагировал словами: "Как вы за*бали со своими удостоверениями". Вдогонку водитель крикнул военному: "Иди н*хрен отсюда".

В Сети пользователи возмутились действиями водителя, акцентируя на том, что он нарушает Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", который предусматривает бесплатный проезд во всех видах городского пассажирского транспорта. А уже сегодня одесский активист Демьян Ганул на своей странице в Facebook сообщил, что грубияна проучили. Мужчину облили зеленкой.

"Сегодня мы нашли этого "мужчину", провели воспитательную беседу после которой ему стало стыдно, и он позеленел, теперь его будет легко узнать. Это маленький урок для каждого, кто предоставляет услуги, защитников Украины следует уважать", – написал активист. Также он пообещал, что этот водитель больше не будет работать в сфере обслуживания.

Скриншот

Ранее Главред уже сообщал, что в Чугуеве Харьковской области мастерица по наращиванию ресниц публично оскорбила украинских военных, назвав их "вонючими, обригаными уродами", которые якобы непонятно, против кого воюют. Также она назвала военнослужащих "нахлебниками" и добавила, что ненавидит этих тварей.

Напомним, что внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович публично оскорбил женщин-политиков и военных ВСУ. Представитель в ТКГ обвинил военных в "нытье", а Европейскую солидарность – фактически в пособничестве РФ.

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