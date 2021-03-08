"Иди отсюда с удостоверением": маршрутчик отказался везти дочь убитого бойца АТО

Маршрутчик отказался везти дочь убитого бойца АТО / УНИАН

Во Львовской области водитель маршрутки отказался в категорической форме бесплатно везти дочь мужчины, который погиб в войне на востоке Украины. Об этом сама девушка, Диана Минько, рассказала на своей Facebook-странице и опубликовала видео инцидента.

"Когда я зашла в маршрутку и показала этому водителю удостоверение, он сказал мне: "Да иди отсюда с этим удостоверением". Я извиняюсь, куда идти? Что я вам такого сделала? Вы меня на горбе везете? И это уже не первая такая ситуация! Я бы сейчас все отдала за то, чтобы у меня этого права не было, а чтобы у меня был жив папа, ради кого там на передовой гибнут невинные люди? Ради таких бессовестных людей?", ‒ возмутилась девушка.

Кроме того, водитель проигнорировал тот факт, что у девушки наличествует документ, который подтверждает ‒ она является дочерью погибшего АТОшника.

Минько пожелала водителю, чтобы его дети никогда не обладали таким удостоверением.

"Уважаемый господин водитель, если вы сейчас это читаете, то я хочу вам пожелать, чтобы ваши дети никогда не имели такого права как у меня, до свидания, и удачных поисков работы", ‒ подытожила она.

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