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"Не*рен было столько рожать": водитель маршрутки выгнал на улицу детей-льготников

24 февраля 2021, 15:03
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Невзирая на то, что у детей были документы на льготный проезд, водитель категорически потребовал либо оплату, либо немедленно покинуть салон.

Маршрутка
Маршрутка / УНИАН

В Киеве водитель маршрутки №239 устроил скандал и отказался везти пенсионера вместе с двумя внуками-льготниками из многодетной семьи. Об этом инциденте в соцсети Facebook рассказал очевидец Роман Литвиненко.

По его словам, в маршрутку зашел пожилой мужчина с двумя детьми (как выяснилось позднее ‒ 6 и 9 лет). Несмотря на то, что у детей были документы, которые давали им право на льготный проезд, водитель категорически потребовал либо оплату, либо выйти из салона.

"Водитель кричал на весь салон: "Не*рен было их столько рожать, у меня таких каждый день до*рена, или плати, или выходи". Когда пытались сфотографировать номерные знаки маршрутки, водитель пытался наехать на детей с дедушкой", ‒ написал Литвиненко.

По его мнению, оба ребенка получили большое потрясение, а пенсионер, который недавно перенес инсульт, серьезно разнервничался.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В городе Белая Церковь Киевской области случился конфликт в маршрутном автобусе.
  • Двое парней сели в маршрутку №21 и сразу начали вести себя вызывающе. На замечания с просьбой надеть медицинские маски хамили и огрызались.
  • После этого возмущенные пассажиры выгнали хамивших молодых людей из салона. При этом неадекваты разбили двери в автобусе, после чего началась массовая драка.
новости Киева маршрутка скандал
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