"Закон Украины засунь себе в ж…": на Киевщине маршрутчик отказался везти участников АТО

На Киевщине маршрутчик отказался везти участников АТО / УНИАН

Еще один случай хамского отношения водителя маршрутного автобуса к ветеранам боевых действий на востоке Украины произошел в Белой Церкви Киевской области.

Водитель микроавтобуса сообщением "Белая Церковь — Киев" отказался бесплатно провозить участников боевых действий, несмотря на соответствующее требование закона.

При этом одному из военнослужащих водитель предложил заплатить полную стоимость, а второго согласился довезти за 50% от тарифа, рассказала боевой медик 72-й бригады ВСУ Юлия Евдокимова в Facebook.

Читайте также"Изверг и неадекват": в маршрутке из Киева "отметелили" женщину, опубликованы фотоОна подчеркнула, что ей предложили два варианта на выбор: или платить оглашенную стоимость или дожидаться следующей маршрутки. Из разговора выяснилось, что законов водитель автобуса не знает, путает пригородные рейсы с междугородными и искренне считает, что льготный проезд — это не требование законодательства, а добрая воля собственника маршрутки.

"Сижу и думаю, что я этому водителю такого сделала, вроде на брудершафт с ним не пили что он сразу тыкать начал, маты на него не говорила. А закон Украины мне сказали заснуть себе в ж ... Хорошо что второй парень не слышал потому что была бойня", - добавила Евдокимова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре маршрутчик оскорбил ветерана войны на Донбассе.