Скандал на Хмельнитчине: маршрутчик с криками выгнал из автобуса ветерана АТО с инвалидностью

Александру Дарморосу незаконно отказали в проезде / rany.com.ua

В Хмельницкой области водитель маршрутки сообщением Староконстантинов - Каменец-Подольский отказал в проезде ветерану АТО Александру Дарморосу, который потерял на Донбассе ногу и зрение.

"Мы хотели с женой поехать к родителям в Дунаевцы. Решили пойти на автовокзал №5, что в Хмельницком. Сразу приехал автобус и я спросил у водителя есть ли свободные места. Водитель, который понял, что мы льготники и денег ему не заплатим, с криками отказал нам в проезде, закрыл двери и уехал. Сказать, что это обидно - это ничего не сказать. Я отдал за Украину ногу и зрение, почему я должен лишать себя элементарных льгот, которые гарантирует мне закон?", - рассказал местному изданию ye.ua Дарморос.

Вместе с тем он отказался писать жалобу на водителя и говорит, что подобные случаи случались с ним неоднократно.

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В то же время в управлении Укртрансбезопасности Хмельницкой области сообщили о том, что жалобы от потерпевшего не получали.

"Если человек обратится к нам с соответствующей жалобой, мы будем узнавать информацию по данному факту. Если же жалоба поступит и будут доведены незаконные действия водителя, ему грозит штраф 170 гривен", - рассказал начальник управления Укртрансбезопасности области Виталий Дзюба.

Отметим, что младший лейтенант 8-го полка специального назначения Дарморос был тяжело ранен в результате взрыва противопехотной мины во время выполнения задания в Луганской области 25 марта 2016. Он полностью потерял зрение, левую ногу пришлось ампутировать до колена.

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Дарморос находился на лечении в США. А потом прошел отбор для участия в 43-м Марафоне морской пехоты США в 2018 году. 30 ноября 2018 президент Петр Порошенко посетил ветерана АТО Александра Дарморос и его семью, проживающих в Хмельницком.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве избили пытавшегося льготно проехать в маршрутке юношу-инвалида.