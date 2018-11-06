"Почему мы должны вас содержать": на Киевщине разгорелся новый скандал с участником АТО

Под Киевом разгорелся скандал с участником АТО

В Киевской области водитель одного из маршрутных автобусов сообщением Белая Церковь – Киев отказал в бесплатном проезде участнику АТО.

При этом военного не пустили в маршрутку несмотря на то, что он предъявил соответствующее удостоверение участника боевых действий.

При этом другие пассажиры заявляли, что военные получают "бешеные деньги", поэтому в состоянии оплатить свой проезд.

"Достаточно ли этого цирка и шоу мы спешим на работу", "Кто вас туда посылал — у того и требуйте, а не трогайте маршрутчика", "Идите все в Киев — воюйте с олигархами, а не с шахтерами", "Идите на электричку, где бесплатно, а в маршрутке все должны платить", "Почему мы должны платить налоги и военный сбор, и вас содержать?" — рассказал а своей странице в Facebook офицер ВСУ, экс-участник АТО Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Отметим, что на данный момент пост о скандале в маршрутке заблокирован. Как сообщил А.Штефан, на защиту водителя маршрутки "пришли родные белоцерковцы".

"В итоге жалобы на аккаунт и пост на проверке ФБ. Нам блин и врагов не надо", - добавил Штефан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве избили пытавшегося льготно проехать в маршрутке юношу-инвалида.