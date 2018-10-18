"Водитель слепой и ничего не видит": В Киеве избили пытавшегося льготно проехать в маршрутке юношу-инвалида

Маршрутки. Иллюстративное фото / "УНИАН"

В столице Украины 17-летнего юношу с инвалидностью выкинули из маршрутки и подвергли избиению.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал очевидец инцидента Сергей Сталюк.

По его данным, инцидент произошел в Голосеевском районе Киева. Юноша пытался уехать домой по льготному удостоверению.

"Водитель ответил, что он "слепой и ничего не видит", и по этой причине я должен громко на весь салон сказать, что я инвалид и назвать свой диагноз. Он также добавил, что всем пассажирам интересно, почему такой молодой человек хочет бесплатно проехать", − написал Сталюк.

Юноша отказался во всеуслышание озвучивать свой диагноз. Далее, на сторону водителя маршрутки стали несколько пассажиров, которые хотели поскорее уехать. Потом вспыхнул конфликт, в ходе которого один из пассажиров вытолкнул молодого человека из салона маршрутка, выскочил следом и начал избивать.

"Одной рукой он выбросил меня из салона, повалил на асфальт и начал сильно бить кулаками и ногами. Я лежал и не оказывал никакого сопротивления и только кричал: "Спасите!" Но прохожие боялись вмешаться", − сказал пострадавший.

Позднее медики диагностировали у юноши сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Пострадавший также подал в полицию заявление об избинении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве маршрутка с людьми сбила двух человек и врезалась в столб.