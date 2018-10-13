В Киеве льготника избили в маршрутке за попытку проехать бесплатно

13 октября 2018, 19:27

Парень показал удостоверение, подтверждающее группу инвалидности, однако водителю этого оказалось мало.

Артем имеет патологию с детства, однако не хочет о ней рассказывать публично / Фото: Обозреватель

В Киеве в городской маршрутке №718 Киев-Вишневое 17-летний парень с ограниченными возможностями попытался проехать по льготному удостоверению, однако был жестоко избит и лишился мобильного телефона.

Как сообщает Обозреватель, инцидент произошел возле станции метро "Выставочный центр".

Пострадавший по имени Артем, который является инвалидом детства, ехал домой из вуза, где учится на первом курсе. В маршрутке он предъявил водителю удостоверение, по которому ему положен бесплатный проезд.

"Но мужчина ответил, что он цитирую "слепой и ничего не видит", и по этой причине я должен громко на весь салон сказать, что я инвалид, и назвать диагноз. Он также добавил, что всем пассажирам интересно, почему такой молодой хочет бесплатно проехать", - рассказал Артем.

Парень отказался называть вслух свой диагноз, однако водителя неожиданно поддержали несколько пассажиров, которые хотели, чтобы маршрутка скорее поехала. Его начали сначала выталкивать из транспорта, а затем и вовсе избил неизвестный мужчина, который смотрел на перепалку с автобусной остановки.

"Одной рукой он выкинул меня из салона, повалил на асфальт и начал сильно избивать кулаками и ногами. Я лежал и не оказывал никакого сопротивления и лишь кричал на всё ВДНХ "Спасите!" Но прохожие боялись вмешаться", - говорит Артем.

Студент успел сфотографировать обидчика перед тем, как тот разбил его телефон. Позже молодому человеку помогли прохожие: вызвали скорую, полицию и помогли скачать фото с разбитого телефона. Врачи диагностировали у парня сотрясение головного мозга и множественные ушибы.

Артема избил мужчина в кепке / Фото: Обозреватель
Все, что осталось от мобильного телефона парня / Фото: Обозреватель

"Наряд приехал через 40-50 минут. Когда я стоял и ждал полицию, продавец магазина сказал мне, что тот человек в кепке работает диспетчером 718 маршрута", - отметил Артем.

Парень написал заявление в полицию, однако реакции перевозчика пока не последовало.

Напомним, в Харьковской области разразился скандал в Хорошевском гериатрическом пансионате, где санитарка несколько минут избивала пожилого мужчину.

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Киев маршрутка студент избили инвалид сотрясение мозга оплата проезда
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